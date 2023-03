Pubblicò su YouTube il video del ladro di bicicletta "sbagliato": Gabriele Vagnato costretto dai giudici a rimuoverlo

Gabriele Vagnato è un noto youtuber e i suoi video ricevono ogni volta diverse visualizzazioni.

Quello che serviva per smascherare un ladro di biciclette aveva raggiunto mezzo milione di persone. Si trattava di un "esperimento sociale" - Vignato, infatti, aveva abbandonato "casualmente" una bici con un localizzatore gps sistemato sotto il sellino per individuare un eventuale ladro - e, in teoria, era ben riuscito. Peccato che l'uomo ripreso dalle telecamere e messo alla gogna sui social non fosse "meritevole" di tale attenzione. Non era un ladro, bensì un normalissimo cliente di un bar. E adesso - come riportato dal Corriere della Sera - un'inchiesta della Procura di Milano ha visto, per la prima volta, il Tribunale del Riesame confermare il sequestro preventivo del video da 559mila visualizzazioni disposto per diffamazione dalla gip Stefania Donadeo.