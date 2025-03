Poste, Assoutenti: da oggi spedire lettere e pacchi diventa più caro

Ad esempio per spedire una lettera di peso inferiore ai 20 grammi, la spesa passerà da 1,25 a 1,30 euro; per una raccomandata dello stesso peso la tariffa passa da 5,80 a 6,00 euro; la spesa per una lettera Assicurata dal formato standard, con valore assicurato fino a 50 euro, varierà da 6,40 a 6,65 euro. Per inviare un pacco in Italia con peso fino a 3 kg la tariffa sale da 9,90 a 10,30 euro, se lo stesso pacco è spedito all'estero il costo passa (zona 1, peso fino a 1 kg) da 24,80 a 25,80 euro.