Poste Italiane acquista il 15% di Tim da Vivendi per 684 milioni

Con l'acquisto del 15% da Vivendi, Poste Italiane diventa il maggiore azionista di Tim. "In ogni caso - spiega la società nella nota con cui ha annunciato l'operazione -, Poste Italiane non intende acquisire una partecipazione superiore alla soglia rilevante ai fini della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie". Il corrispettivo per l'acquisto delle azioni, pari a 684 milioni, equivale ad un prezzo di 0,2975 euro per azione, e sarà finanziato mediante cassa disponibile. L'operazione è ora sospensivamente condizionata alla notifica all'Antitrust, ai sensi della disciplina sul controllo delle concentrazioni.