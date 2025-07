Portofino, vietato l'accesso ai mendicanti per "tutelare il turismo"

Stop per chiunque di "effettuare l'attività di accattonaggio e di mendicità moleste con modalità ostinate e reiterate o anche non moleste". "Le dinamiche delle relazioni sociali, commerciali e culturali, tradizionalmente incardinate nel contesto di una realtà quale Portofino assumono aspetti particolari in ragione delle peculiari caratteristiche che la contraddistinguono e che ne valorizzano l'unicità del territorio riconosciuto a livello mondiale per la vocazioni turistica, commerciale, culturale e residenziale", si legge nell'ordinanza che di fatto vale per tutto il centro del borgo.