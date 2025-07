Portofino: meraviglie e fragilità di un incantevole borgo marinaro

IL PARCO DI PORTOFINO - L'intero territorio comunale è compreso nel Parco naturale regionale di Portofino e nell'Area naturale marina protetta Portofino. Il Parco è percorribile a piedi o in mountain bike, tra scorci marini e panorami di grande bellezza. Qui ci si può immergere in una ricca vegetazione mediterranea, composta da fitti boschi di carpini, noccioli, corbezzoli e ulivi, nella quale vive una fauna variegata, tra cui alcuni rapaci, come la poiana e il falco pellegrino, che nidificano sulle sottostanti scogliere, oltre a cinghiali, faine, volpi scoiattoli rossi e numerose capre domestiche. All'interno del parco sono tracciati numerosi itinerari per trekking e passeggiate, come pure accade sul Monte di Portofino, meta perfetta per lunghe escursioni nella natura, lontano dai turisti che affollano invece il borgo, ormai in tutte le stagioni. Un'altra bella escursione conduce fino a San Fruttoso, altra incantevole località costiera, costituita da una minuscola spiaggia dominata da uno splendido monastero benedettino risalente all'anno Mille e inserito tra i beni del FAI. La raccomandazione è affrontare questi sentieri con calzature adatte (assolutamente da evitare sono sandali e infradito da spiaggia), per poter affrontare in sicurezza dei tracciati che sono comunque piuttosto impegnativi.