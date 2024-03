La Liguria e i suoi borghi di mare: luoghi di delizie

La prima tappa di un percorso ideale alla scoperta dei borghi di mare della Liguria parte proprio da Genova. A poca distanza dal centro storico e lontano dal brusio della città, Boccadasse è il borgo di mare per eccellenza: le case colorate riflettono i loro colori nel mare, che diventano ancora più magici al tramonto. La poesia del luogo rivive, secondo la tradizione, nella celebre canzone La Gatta di Gino Paoli, che ha vissuto molti anni a Boccadasse, in salita Santa Chiara.

Sestri Levante (Ge)

Inserita in un incantevole e singolare contesto paesaggistico, con la penisola che divide i "due mari" della Baia del Silenzio e della Baia delle Favole, Sestri Levante è una delle capitali delle vacanze, ma anche città d’arte e di cultura. Qui è nato il mito della Riviera di Levante, reso eterno dagli artisti. Le case colorate, che si specchiano in mare, sembrano appoggiate sulla sabbia. Da non perdere: per gli appassionati di diving, Sestri Levante è la partenza per immersioni alla scoperta dei relitti affondati durante la seconda guerra mondiale.





Camogli (Ge)

Tra gli appuntamenti da non perdere la Sagra del Pesce (la seconda domenica di maggio) con frittura nella padella dei guinness, mentre in estate la tradizione religiosa rivive nella Festa della Stella Maris. La sera della prima domenica d’agosto, migliaia di piccoli ceri vengono accesi e lasciati galleggiare sulle onde del mare per rendere omaggio alla Madonna. Camogli è famosa, inoltre, per le acciughe sotto sale, delicate e buonissime. Fra Camogli e Punta Chiappa si trova la Tonnarella di Camogli, una delle più antiche in Italia ed ancora in attività.





Taggia e Arma di Taggia (Im)

Mentre Arma di Taggia è un paradiso per le vacanze balneari, Taggia è orgogliosa della sua anima agricola. Destinazione ben conosciuta ai buongustai, è la culla di alcune delizie liguri. Innanzitutto l’oliva taggiasca, che da vita ad un olio profumatissimo, celebrato nel corso dell'anno con tanti eventi. Da non perdere anche i canestrelli, biscotti al finocchio, e la cosiddetta figassa, una focaccia spessa condita con pomodori pelati, filetti d'acciuga, olive e aglio.





Cervo (Im)

Un paese magico - arroccato sul mare, racchiuso dalle mura medievali e custode di un gioiello unico, il castello di Clavesana. Cervo è uno dei luoghi più fotogenici della Liguria. Qui tutto rivela un’atmosfera unica: a partire dallo splendido balcone sul mare della piazzetta dei Coralli, i palazzi cinquecenteschi e ristorantini caratteristici fino alle botteghe di artisti e artigiani. Da non perdere: nei mesi di luglio e agosto, sullo splendido sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, si tiene il Festival Internazionale di musica da camera, che vede i più importanti artisti d’Europa esibirsi al chiaro di luna.





Noli (Sv)

Il borgo fu citato da Dante nella Divina Commedia e nel XIII secolo ottenne il titolo di Repubblica Marinara. Oggi è annoverato tra i borghi più belli d’Italia: il centro storico di Noli, perfettamente conservato, è animato da botteghe, ristorantini, locali e negozi di moda. Da non perdere: una visita alla Chiesa di San Paragorio. Costruita tra il 1239 e il 1572, è uno dei monumenti più importanti della Regione. In pietra bianca rosata, ha pianta romanica e al suo interno presenta pareti affrescate nel XV sec. La Chiesa conserva un crocifisso bizantino del XII sec.





Varigotti (Sv)

Lo stile del borgo è arabeggiante, dovuto ad un periodo di influenza saracena. Un dedalo di vicoletti in cui si gira a piedi o in bicicletta si affaccia direttamente sulla spiaggia sabbiosa, dove sono ormeggiati i vecchi gozzi (le tipiche barche da pesca). Piazzette colorate, localini deliziosi per una colazione o un aperitivo. Da non perdere: la vista da Punta Crena. Da questo promontorio, raggiungibile con una ripida mulattiera, si ha una vista strepitosa su tutto il golfo fino a Capo Noli.





Laigueglia (Sv)

E’ l’archetipo del borgo marinaro: le piazzette sulla spiaggia, il molo e la rimessa delle barche dove i pescatori aggiustano le reti. E’ anche il luogo ideale per la camminata nordica, sia per principianti sia per camminatori esperti, e qui è stato creato il Nordic Walking Park, percorso composto da sei itinerari di varia difficoltà. Da non perdere: la risalita verso Colla Micheri. Nel minuscolo borgo medievale ha vissuto l’esploratore Thor Heyerdahl. Da qui si arriva quasi su Capo Mele, il punto del continente più vicino alla Corsica: 140 chilometri.





Tellaro (Sp)

Questo piccolo borgo di pescatori è la frazione più orientale del comune di Lerici e si trova arroccato su una scogliera che si affaccia sul Golfo della Spezia. Amato da poeti e scrittori (qui visse a lungo Mario Soldati), Tellaro fa parte del circuito dei Borghi Più Belli d'Italia.





Portovenere (Sp)

Deve il suo nome al tempio di Venere che si trovava nel luogo in cui sorge la romantica ed antica chiesa di San Pietro, sul punto più estremo del promontorio. Da villaggio di pescatori si è trasformata in una roccaforte sul mare, di cui ancora oggi conserva le mura. Da non perdere: con una navigazione di pochi minuti, si raggiunge Palmaria, l’unica isola abitata della Liguria, una riserva naturale attraversata da sentieri e percorsi turistici. L’Isola offre anche piccole strutture ricettive. Numerose le grotte marine, come la famosa grotta Azzurra.