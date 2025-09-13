Portofino, ragazza denuncia stupro

Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata nel pomeriggio di sabato in una località sulla riviera ligure di Levante, nel promontorio di Portofino (Genova). Dopo la telefonata della stessa giovane al 118 è scattato l'allarme in tutto il golfo Paradiso con l'intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, di una motovedetta della capitaneria di porto e del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova. La ragazza, rimasta al telefono con l'operatore del 118, è stata raggiunta e trasferita prima al porticciolo di Camogli e poi all'ospedale Galliera di Genova per gli esami del caso.