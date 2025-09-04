Portiere 13enne picchiato, squalifica per lui e per l'avversario

Il portiere del Volpiano è stato squalificato fino al 4 settembre 2026 perché, a fine gara, "assumeva una condotta violenta ed antisportiva innescando una rissa e colpendo con manate e pugni il fianco e la schiena di un giocatore avversario, steso sul terreno di gioco. Condotta, questa, che dava adito a un ulteriore atto di violenza posto in essere da un soggetto non presente in distinta, che entrava arbitrariamente e indebitamente sul terreno di gioco".