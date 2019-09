La sua storia ha fatto commuovere tutti: Romano Carletti, 84enne di Montemignaio (Arezzo), ogni mattina percorre più di 60 km in auto per accompagnare a scuola un bimbo macedone di sei anni non vedente. Ora il suo "sacrificio" verrà premiato: mercoledì 2 ottobre riceverà a Roma il riconoscimento di "Nonno dell’anno". "Per il suo pronto spirito di solidarietà - si legge nella motivazione della Fondazione Senior Italia - per la sua dedizione nell'aiutare il prossimo, per la sua tenacia senza età, e per aver dimostrato, col suo esempio eccezionale di affettuoso altruismo, la sconfinata forza del grande cuore dei nonni". A maggio Tgcom24 lo aveva incontrato: vi riproponiamo la sua intervista.