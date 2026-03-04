Pordenone, imprenditore tv ucciso in casa a sprangate

È stato trovato senza vita nella sua casa di Pordenone. Mario Ruoso, storico patron di TelePordenone, è stato ucciso con violenza. A dare la notizia è stato il procuratore Pietro Montrone, uscendo dall’abitazione al termine del sopralluogo con la polizia scientifica. "Mario Ruoso è stato ucciso con un corpo contundente alla testa", ha dichiarato il magistrato. Secondo quanto riportato dall'Ansa, la vittima sarebbe stata presa a sprangate. La morte risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento.