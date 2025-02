Pordenone, trova la testa di un topo nella busta degli spinaci surgelati: "Rimborsata, ma le altre parti chissà dove sono"

"Ho visto un cubetto più scuro degli altri, ma ho pensato che si trattasse di spianaci più scuri o marci o mal conservati". In pentola bolliva, invece, la testa mozzata di un topo. Così Maria Grazia Ragusa, 47 anni di Budoia, in provincia di Pordenone, ha iniziato a scattare foto del contenuto-shock di quella busta di verdure acquistata in un supermercato della zona e ha denunciato tutto al responsabile del punto vendita, che, segnalando all'azienda il lotto "contaminato", ha poi provveduto al rimborso del prodotto acquistato. "Ma il resto del topo è in qualche altra confezione, fate attenzione", è l'invito della donna che ha raccontato a Il Gazzettino la vicenda.