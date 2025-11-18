Pordenone, scontro con un'auto: bus con venti studenti finisce in un fosso | Un ragazzo portato via in elisoccorso

Un bus con a bordo 20 studenti è finito fuori di strada in un fosso, a seguito di un impatto con un'automobile avvenuto nel territorio di Sesto al Reghena (Pordenone). I ragazzi rientravano dagli istituti scolastici di Portogruaro (Venezia). Il mezzo ha terminato la sua corsa nel fossato che costeggia la carreggiata, restando inclinato oltre il margine della strada. L'autista del bus ha riportato contusioni lievi e, dopo le prime cure, è stato trasferito in ambulanza al Pronto soccorso. Più gravi le condizioni di un ragazzo e di una donna che era alla guida dell'auto, portati in elicottero verso l'ospedale.