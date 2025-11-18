Pordenone, scontro con un'auto: bus con venti studenti finisce in un fosso | Un ragazzo portato via in elisoccorso

L'autista del mezzo ha riportato contusioni lievi, mentre la donna che guidava la vettura è rimasta ferita in maniera più grave
Un bus con a bordo 20 studenti è finito fuori di strada in un fosso, a seguito di un impatto con un'automobile avvenuto nel territorio di Sesto al Reghena (Pordenone). I ragazzi rientravano dagli istituti scolastici di Portogruaro (Venezia). Il mezzo ha terminato la sua corsa nel fossato che costeggia la carreggiata, restando inclinato oltre il margine della strada. L'autista del bus ha riportato contusioni lievi e, dopo le prime cure, è stato trasferito in ambulanza al Pronto soccorso. Più gravi le condizioni di un ragazzo e di una donna che era alla guida dell'auto, portati in elicottero verso l'ospedale.
Lo studente trasportato in elicottero in ospedale lamentava una compressione toracica, ma è sempre rimasto cosciente. Gli altri ragazzi sono stati comunque sottoposti a una consultazione medica prima di essere riaffidati ai parenti.
Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul luogo hanno aiutato a portare in salvo gli studenti dal bus finito nel fossato. Una seconda corriera è stata inviata nell'area dell'incidente per completare il trasferimento dei ragazzi verso le rispettive destinazioni. Numerosi genitori hanno raggiunto rapidamente la zona per accertarsi delle condizioni dei figli.