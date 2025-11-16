Alessandria, auto investe tre persone dopo una lite in un locale e scappa: feriti

Un'auto ha investito tre persone che si trovavano a piedi nella zona sud di Alessandria, dopo una lite scoppiata in un locale. Secondo quanto riferito dalla Questura, il veicolo sarebbe piombato sul gruppo nei pressi di una pizzeria-ristorante. L'episodio sarebbe iniziato all'interno del locale, dove una discussione tra alcuni clienti, il personale e i proprietari avrebbe acceso gli animi. La tensione sembrava essersi placata, ma poco dopo, all'esterno, è sopraggiunta un'auto che ha colpito tre persone per poi allontanarsi rapidamente. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto. Una dei feriti è stato trasportato in ospedale in codice rosso, un altro in codice giallo e una terza persona in codice verde. Secondo la centrale operativa, altre due persone, classificate anch'esse in codice verde, avrebbero rifiutato il ricovero.