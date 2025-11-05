Francia, grida Allah Akbar e investe diverse persone: arrestato

"Un uomo di 35 anni ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti su una strada tra Dolus d'Oléron e Saint-Pierre d'Oléron", ha dichiarato Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle.
Un uomo di 35 anni, alla guida di un'auto, ha investito diverse persone sull'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Il bilancio è di almeno dieci feriti, pedoni e ciclisti, quattro dei quali in modo grave. L'uomo è stato arrestato ed è stata aperta un'inchiesta per "tentato omicidio". Per bloccarlo gli agenti hanno usato il taser. Al momento dell'arresto, il sospettato ha gridato "Allah Akbar" (Dio è grande). La Procura nazionale antiterrorismo francese sta monitorando la situazione.
Secondo quanto riporta l'emittente "BfmTv" si tratterebbe di una persona nota alla gendarmeria per alcuni "atteggiamenti fuori dal normale" e "problemi di alcool". L'incidente è avvenuto su una strada tra Dolus d'Oléron e Saint-Pierre d'Oléron, ha dichiarato Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle. Il presidente francese, Emmanuel Macron, segue gli sviluppi della situazione dall'aereo dove si trova in viaggio verso il Brasile.