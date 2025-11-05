Francia, grida Allah Akbar e investe diverse persone: arrestato

Un uomo di 35 anni, alla guida di un'auto, ha investito diverse persone sull'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Il bilancio è di almeno dieci feriti, pedoni e ciclisti, quattro dei quali in modo grave. L'uomo è stato arrestato ed è stata aperta un'inchiesta per "tentato omicidio". Per bloccarlo gli agenti hanno usato il taser. Al momento dell'arresto, il sospettato ha gridato "Allah Akbar" (Dio è grande). La Procura nazionale antiterrorismo francese sta monitorando la situazione.