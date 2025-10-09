Busto Arsizio (Varese), fa retromarcia e investe la moglie: morta 82enne

A Busto Arsizio (Varese) una donna di 82 anni è morta investita dall'auto guidata dal marito 87enne, che stava effettuando una manovra in retromarcia. Il tragico incidente è avvenuto davanti all'abitazione della coppia. Immediati i soccorsi con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato portato in ospedale in stato di shock.