Cordovado (Pordenone), ex militare armato ancora asserragliato in casa pubblica nuovo video contro i carabinieri

Cordovado (Pordenone), ex militare armato asserragliato in casa

Luca Orlandi, l'ex militare asserragliato in casa a Cordovado (Pordenone) da quasi 24 ore non si arrende, nonostante i tentativi dei negoziatori dei carabinieri di convincerlo.

L'uomo ha pubblicato su YouTube un altro video di pochi secondi, il terzo, in cui stigmatizza nuovamente l'enorme dispiegamento di forze messo in campo per farlo uscire, sebbene sostenga di non aver intenzione di fare del male ad alcuno.