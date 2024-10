Pordenone, bevono il caffè e lasciano una busta con i soldi sul tavolo: l'appello dei baristi ai clienti "smemorati"

"Sopra un tavolino del nostro locale, è stata dimenticata una busta con all'interno dei soldini. A questo tavolo c'erano un signore e una signora e successivamente si è aggiunta un'altra signora. Non sono clienti abitualissimi, pertanto non sappiamo come rintracciarli. Sulla busta ci sono due nomi e l'importo. Chi si riconoscesse nella descrizione e sapesse indicarci i nomi e l'importo sappia che la busta è qui e che ci deve un caffè". Con queste parole i titolari di un bar in provincia di Pordenone cercano i clienti "smemorati" che hanno dimenticato alcune centinaia di euro dopo la consumazione. "Potrebbe essere una raccolta fondi per solidarietà", è l'idea che si sono fatti i baristi che intendono restituire la somma.