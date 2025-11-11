Logo Tgcom24
Cronaca
TRAGEDIA

Investita e trascinata per 20 metri, muore 75enne a Pordenone

L’anziana è deceduta dopo il ricovero in ospedale

11 Nov 2025 - 09:05
© Ansa

© Ansa

Una donna di 75 anni è deceduta a Pordenone nella tarda serata di lunedì dopo essere stata investita non lontano dalla sua abitazione. Dai rilievi della polizia locale, la vittima sarebbe stata agganciata e trascinata per circa 20 metri da una Mercedes Classe A condotta da un uomo di 32 anni di Cordenons, che non si sarebbe accorto dell’impatto.

L’incidente e i soccorsi

 Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che dopo averla soccorsa, hanno trasportata d’urgenza la 75enne al Pronto soccorso di Pordenone. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta in ospedale a causa dei gravi traumi riportati. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli adempimenti di legge.

