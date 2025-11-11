Investita e trascinata per 20 metri, muore 75enne a Pordenone

Una donna di 75 anni è deceduta a Pordenone nella tarda serata di lunedì dopo essere stata investita non lontano dalla sua abitazione. Dai rilievi della polizia locale, la vittima sarebbe stata agganciata e trascinata per circa 20 metri da una Mercedes Classe A condotta da un uomo di 32 anni di Cordenons, che non si sarebbe accorto dell’impatto.