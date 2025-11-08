Logo Tgcom24
Investita da un'auto sulle strisce pedonali: morta una 18enne nel Bolognese

08 Nov 2025 - 16:08

Una ragazza di 18 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. L’incidente, avvenuto nella serata di venerdì, sarebbe stato causato da una distrazione del conducente del veicolo, che non procedeva a velocità elevata. L'impatto, tuttavia, è stato fatale per la giovane. Il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, ha espresso profondo cordoglio per quanto accaduto. In un post pubblicato su Facebook ha scritto che l'uomo alla guida "non andava forte, non era ubriaco, ma non l'ha vista".

