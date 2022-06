Portoferraio (Livorno), ragazzini rubano tablet scolastici: i genitori li costringono ad andare dai carabinieri e a scusarsi

Un gruppo di ragazzini, di età compresa tra i 12 e i 13 anni, si è intrufolato nella scuola media in viale Elba a Portoferraio (Livorno), attraverso una finestra difettosa, e hanno rubato quattro tablet scolastici. Non contenti di ciò hanno anche svuotato gli estintori all'interno dell'edificio scolastico, ormai chiuso per le vacanze estive.

della zona hanno raccontato che molto spesso i ragazzi scavalcano la recinzione per poter usufruire del campo dinel terreno scolastico. Un'altra volta un pallone era finito sule altri ragazzini erano riusciti a recuperarlo infiltrandosi nell'edificio. Molto probabilmente i ladruncoli devono essere venuti a conoscenza dellain quell'occasione.Nonostante il furto fosse andato secondo i piani, quello che non avrebbero potuto prevedere era la reazione dei genitori che, notando i tablet, hanno chiesto loro da dove provenissero. Pressati dalle domande hanno confessato il misfatto: a questo punto, i rispettivi genitori hanno costretti i giovani ad andare in caserma dai Carabinieri per autodenunciarsi.