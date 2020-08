Ponte San Giorgio, 18 artisti cantano "Creuza de ma" di Fabrizio de André, colonna sonora dell'inaugurazione

Da Mina a Ivano Fossati, da Ornella Vanoni a Diodato: 18 artisti per una sola canzone, Creuza de ma di Fabrizio de André. Il brano in dialetto genovese è stato scelto come colonna sonora dell'inaugurazione del Ponte San Giorgio. Il progetto benefico, voluto dalla vedova di De André, Dori Ghezzi ha visto la partecipazione di alcune tra le più importanti voci della musica italiana. Un omaggio alla memoria del cantautore e alla città: i proventi saranno utilizzati per la riqualificazione del parco della Nora e la realizzazione del Memoriale delle vittime del crollo.