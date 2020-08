Genova, l’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio | Letti i nomi delle 43 vittime

Prima della cerimonia, il presidente della Repubblica ha incontrato nella Prefettura i familiari delle vittime che inizialmente avevano rifiutato l'invito alla cerimonia, poiché considerata troppo festosa. Era intervenuto lo stesso capo dello Stato per chiedere un evento più sobrio e un incontro privato a cui il Comitato aveva poi accettato.

Bucci: "Costruito un modello di successo, anche l'Italia lo sia" - Alla cerimonia è intervenuto anche il sindaco di Genova, Marco Bucci. "Genova ha costruito un modello di successo, Genova e questo cantiere lanciano un messaggio di fiducia e di speranza per il futuro. Signor Presidente, abbiamo fatto di Genova un modello per l'Italia, noi vogliamo che l'Italia diventi un modello" per l'Europa e per il mondo.