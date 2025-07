Ponte Morandi, l'ex a.d. di Autostrade Castellucci ai giudici: "Carcere sovraffollato, siamo in 6 in una cella da 4"

Tre mesi dopo il suo trasferimento a Rebibbia l'ex a.d. di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a sei anni per il crollo del viadotto nell'Avellinese, si lamenta per le condizioni della reclusione, a partire dal sovraffollamento. "Siamo in sei in una cella che potrebbe ospitare solo quattro persone", accusa. E in una lettera affidata a una sua legale, Sarah Bignazzi, chiarisce: "Il trasferimento qui da Bollate ha avuto l'effetto, se non anche il fine, di rendere per me impossibile leggere gli atti e commentarli con i miei avvocati".