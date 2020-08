Genova, il 14 agosto 2018 cadeva il Ponte Morandi: le immagini del crollo

Nel giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova “San Giorgio” è impossibile non ricordare quel 14 agosto di 2 anni fa, quando alle 11.36 crollava il ponte Morandi. Le immagini di una telecamera di sorveglianza - l'unica funzionante - hanno immortalato quei terribili momenti: il viadotto sembrava sbriciolarsi, le auto cadevano nel vuoto. Quarantatré le vittime. Le operazioni di soccorso sono durate settimane.

Un intero quartiere è stato sgomberato, i monconi della struttura - che poi sono stati abbattuti per favorire la ricostruzione - incombevano sulle case. Per giorni sulla carreggiata sono rimaste le vetture e i tir abbandonati dagli automobilisti in fuga e un camion di un supermercato fermo a pochi passi dal precipizio. Quello che poi è diventato uno dei simboli della tragedia.