Poliziotto ucciso a Napoli, la lite mortale per la fuga di un pappagallo

La polizia ha scoperto il movente anche intercettando un testimone oculare, il figlio del poliziotto ucciso e della compagna. Secondo quanto risulta agli investigatori a scatenare la tragedia sarebbe stata la scarsa attenzione del figliastro della vittima. Il giovane avrebbe lasciato scappare il pappagallo non assicurandosi di aver chiuso la porta finestra di un balcone in camera da letto. Quando il poliziotto se n'è accorto è scattata la lite, degenerata con insulti, offese e un colpo al petto: l'arma usata è stata un coltello da 30 centimetri, forse preso dal figliastro in cucina.