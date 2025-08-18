Melito di Napoli, ispettore di polizia ucciso in casa a coltellate

A Melito di Napoli un uomo di 58 anni è stato ucciso con un'arma da taglio nella sua abitazione. La vittima, Ciro Luongo, era un ispettore di polizia in servizio al commissariato di Giugliano. A ucciderlo sarebbe stato il figlio della compagna, un giovane di 21 anni, attualmente ricercato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano, che stanno indagando per ricostruire la dinamica e rintracciare il responsabile.