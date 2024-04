Poggiridenti (Sondrio), giovane accoltella e uccide lo zio 50enne: fermato

Nel corso di una lite all'interno di un'abitazione, un giovane ha afferrato un coltello e ha ucciso lo zio 50enne, Davide Conforto, con un colpo alla gola . Inutili i soccorsi, giunti dopo l' allarme dato dagli altri familiari presenti . Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato e interrogato il presunto assassino in caserma. Si indaga per omicidio.

Tgcom24

Il delitto si è consumato in una villetta in via Masoni, posta sotto sequestro. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare l'uomo, ma la profonda ferita non gli ha lasciato scampo.