Germania, 13enne uccide un senzatetto a coltellate a Dortmund

Un ragazzino di 13 anni ha ucciso un senzatetto a Dortmund, in Germania.

Lo ha riferito la polizia tedesca, precisando che 4 ragazzi tra i 13 e i 15 anni sono stati fermati (due dei quali sono stati poi rilasciati per via della giovane età) e che un video girato col cellulare mostra come il ragazzino abbia colpito l'uomo con un coltello nella sera di giovedì. L'autopsia ha rivelato che la vittima, un 31enne, è stata uccisa da diversi fendenti. È stato accertato "che i colpi sono stati inferti da un ragazzino sotto l'età della responsabilità penale", hanno dichiarato le autorità.