Podenzoi, il comune dove hanno chiuso tutti i negozi

C'è un piccolo paese in provincia di Belluno che sta morendo. È il borgo in pietra di Podenzoi, frazione di 500 abitanti di Longarone, meta molto amata dagli arrampicatori per la sua falesia e dagli escursionisti appassionati di montagna. Eppure a Podenzoi non esiste più nemmeno un negozio. Chiusi i bar, la macelleria e tutti gli altri esercizi commerciali. Il motivo? Le crescenti difficoltà fiscali causate dalle norme anti-evasione, che obbligano a dotarsi di un registratore di cassa, collegato a Internet, che trasmette i dati in tempo reale all'Agenzia delle Entrate.

"Con la chiusura delle ultime attività, Podenzoi è diventato un paese fantasma - lamenta Franco Roccon, del sindacato Agenti di Commercio - questo rappresenta una difficoltà per le famiglie e per gli anziani".