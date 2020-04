Medicinale utilizzato per il Covid-19 introvabile per i malati cronici di artrite e lupus

Nelle farmacie il Plaquenil, ormai è introvabile: si tratta di un farmaco antimalarico utilizzato nelle terapie contro il Covid-19 ma necessario anche alle persone che soffrono di artrite reumatoide e lupus, una patologia infiammatoria del tessuto connettivo. I malati denunciano a “Striscia la notizia” di non riuscire più a reperire questa importante medicina. “Al momento non c’è”, è la risposta di varie farmacie di diverse città italiane, nonostante i produttori parlino di due canali distinti per farmacie e ospedali.

L’Aifa, l’agenzia del farmaco spiega che il Plaquenil è “difficilmente reperibile ma non carente”. Un altra rassicurazione arriva da Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, che sostiene: "Il farmaco tornerà presto a disposizione dei pazienti. L’uso di idrossiclorichina non è raccomandato al di fuori dei protocolli ospedalieri e può essere pericoloso se applicato in automedicazione”.