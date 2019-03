Pizza, il cartone prodotto all'estero è velenoso: indaga il ministero della Salute

22 marzo 2019 09:25 Pizza, il cartone prodotto allʼestero è velenoso: indaga il ministero della Salute Il contenitore, usato in Italia, conterrebbe bisfenolo A potenzialmente dannoso per lʼuomo. Emerge da unʼinchiesta de "Il Salvagente"

La sostanza è da tempo sotto la lente dell'Efsa, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ed è vietata da anni in molti contenitori alimentari, come i biberon. Ma all'estero il bisfenolo A (BPA) viene ancora utilizzato nel cartone low cost per il trasporto di cibo che - a volte - finisce in Italia. Questa pratica rende potenzialmente pericoloso il piatto più amato dagli italiani, vale a dire la pizza. A rilanciare l'allarme è un'inchiesta de Il Salvagente, anticipata da Il Fatto Quotidiano. Il ministero della Salute ha avviato un'indagine.

Lo studio de Il Salvagente, per la prima volta, mostra la "migrazione" di bisfenolo A dalla scatola all'alimento. Il bisfenolo è una sostanza chimica che interferisce con il sistema endocrino e con l'apparato riproduttivo.



"Un passaggio - spiega il direttore del mensile Riccardo Quintili a Il fatto quotidiano - che viene scatenato dall'alta temperatura nella scatola (fino a 60°/65°) in cui si mescolano gli acidi del pomodoro e i grassi della mozzarella e dal tempo prolungato in cui la pizza resta all'interno del contenitore".