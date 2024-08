Monsummano Terme (Pistoia), le sirene guaste dell'ambulanza svegliano il quartiere: volontario aggredito finisce in ospedale

Un giovane volontario della Misericordia di Monsummano Terme (Pistoia) è stato aggredito verbalmente e poi anche fisicamente da un gruppo di persone mentre tentava di spegnere le sirene di un'ambulanza che si erano guastate. Gli aggressori si sono poi allontanati. L'episodio, secondo quanto riporta La Nazione, è avvenuto intorno alle 4 della notte tra lunedì e martedì in via Empolese, dove ha sede la Confraternita. Una strada densamente abitata, tra condomini e villette. L'ira dei residenti, disturbati dal suono delle sirene, si è abbattuta sul volontario che stava cercando di risolvere il problema. Per il 24enne sono stati disposti cinque giorni di prognosi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.