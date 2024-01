Crollo del solaio alla festa di matrimonio a Pistoia, gli sposi: "Abbiamo avuto molta paura"

"La nostra prima notte di nozze trascorsa in pronto soccorso", hanno aggiunto. Sia l'uomo che la donna, che erano stati trasportati in ospedale per accertamenti, sono stati dimessi

Il crollo è avvenuto all'ex convento di Giaccherino, a Pistoia, da alcuni anni adibito a ristorante e dove sabato era in corso il ricevimento per il matrimonio della coppia. Sia l'uomo che la donna erano stati trasportati in ospedale per accertamenti. Per loro, fanno sapere fonti sanitarie, solo qualche contusione e tanta paura. All'ospedale San Jacopo, delle 12 persone ferite arrivate a seguito del crollo ne restano ricoverate tre, tra cui una donna incinta. Quest'ultima non è in pericolo di vita, ma resta in osservazione. All'ospedale fiorentino di Careggi sono invece stati trasportati un uomo e una donna, entrambi in codice rosso. I due sono ricoverati in prognosi riservata e, sempre secondo quanto appreso da fonti sanitarie, sarebbero in condizioni stabili.

Prima notte di nozze al pronto soccorso - Gli sposi hanno trascorso le prime ore della loro prima notte da marito e moglie l'uno accanto all'altro su due letti al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo. La coppia, secondo quanto si apprende, sarebbe apparsa impaurita e preoccupata e, attraverso il telefono, avrebbe cercato di informarsi della situazione di salute degli invitati coinvolti nel crollo. I due sono subito stati messi nella stessa camera. "Mi si è stretto il cuore a vedere loro due sui lettini e l'abito da sposa appeso", ha raccontato uno dei presenti.

Sul crollo verrà aperto un fascicolo. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Pistoia. Secondo quanto si apprende, sicuramente si potrebbe procedere per lesioni colpose. I carabinieri hanno già acquisito la documentazione riguardante le autorizzazioni e la parte strutturale dello stabile. Altre perizie, sempre riguardanti l'edificio, che è stato posto sotto sequestro, verranno effettuate nei prossimi giorni. In particolare, è prevista un'analisi tecnica e strutturale e della documentazione acquisita, riguardante l'ex convento. In questo senso le indagini saranno collegiali, quindi ai carabinieri si uniranno, per la parte di competenza, i vigili del fuoco, ma verranno nominati anche dei periti.