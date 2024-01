Pistoia, crolla un solaio durante festa matrimonio: 60 feriti di cui 4 gravi

Coinvolti anche bambini. L'incidente è avvenuto in località Pontelungo, alla periferia della città, nell'ex convento di Giaccherino adibito a locale per le feste.

A Pistoia il solaio di un locale, dove era in corso una festa di matrimonio, è crollato sugli ospiti provocando almeno 64 feriti, di cui quattro in gravi condizioni.

"Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone, ma al momento non ci sarebbero morti", ha riferito l'assessore alla Protezione civile Alessio Bartolomei. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale. I feriti (oltre ai quattro in codice rosso, dieci sono in codice giallo e 50 in codice verde) sono stati inviati oltre che all'ospedale di Pistoia anche agli ospedali di Prato, Empoli e Pesciaeriti.