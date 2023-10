Ragusa, 22enne va con la fidanzata a vedere un locale da affittare: crolla il pavimento e muore

L'incidente La vicenda risale a domenica scorsa, quando Matteo Battaglia era all’interno del locale vuoto, in via Generale Amato. All’improvviso il pavimento ha ceduto, facendo cadere il ragazzo per circa tre metri. Nella caduta il 22enne ha battuto la testa. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria a Ragusa, è stato poi trasferito al Garibaldi di Catania. È rimasto in coma per due giorni, ma le sue condizioni non sono mai migliorate, dopo le gravi ferite che aveva riportato, fino al decesso .

La donazione degli organi - La famiglia di Matteo ha deciso per la donazione degli organi. “Condoglianze alla famiglia e fidanzata – scrive l’Associazione Aido Ragusa -. Grazie ai genitori del gesto nobile e civico verso la vita, che un momento così triste hanno colto l’opportunità del Sì alla Vita, Matteo Battaglia rivivrà in altre persone in lista di attesa di trapianto".

Proclamato lutto cittadino - La sindaca di Comiso Maria Rita Schembari ha proclamato il lutto cittadino per il giovane 22enne. "Un’altra tragedia ha purtroppo sconvolto la nostra comunità - si legge sulla pagina Facebook del comiune - Una giovane vita spezzata per un tragico destino quella di Matteo Battaglia. Nonostante il gravissimo momento la famiglia, tuttavia, ha voluto che la giovane vita di Matteo dia speranza ad altri meno fortunati ed ha deciso di donare i suoi organi. Per cui io e la giunta tutta, esprimendo profondo rispetto per il nobile gesto e sincero cordoglio per la grave perdita, proclameremo il lutto cittadino nel giorno dei funerali che saranno comunicati alla città".

Lo sgomento degli amici - Matteo Battaglia aveva perso la mamma quando era ancora un bambino. Ora, a 20 anni, aveva cominciato a fare dei programmi per la sua vita. Era molto stimato e apprezzato dai suoi amici, era conosciuto da tanti. Sul web si sono moltiplicati le attestazioni di cordoglio per la sua morte.