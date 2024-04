Pisa, giovane trans decide di diventare donna e viene licenziata

Denuncia per discriminazione

Secondo quanto racconta la Repubblica, nella lettera arrivata l'azienda parla di scarsa produttività, ma la donna teme che si tratti di una discriminazione e per questo ha fatto causa ai suoi datori di lavoro. Sulla vicenda, anche i responsabili dello sportello Voice di Pontedera (Pisa), che raccolgono denunce di discriminazioni sul territorio, mantengono il massimo riserbo per "non rendere identificabile la vittima della discriminazione, ma anche perché c'è una causa in corso ed è giusto che sia l'autorità giudiziaria a pronunciarsi".