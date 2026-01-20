Pisa, gli recidono la carotide durante l'asportazione di un tumore e muore: maxi risarcimento

Nel 2015 aveva subito due interventi chirurgici a distanza di poche ore per la rimozione di un adenoma ipofisario prima e dell'ipofisi dopo. Un tumore benigno che però gli stava creando numerosi problemi anche gravi - spiega il Corriere Fiorentino - soprattutto alla vista, ma dalla seconda operazione di metà settembre ne era uscito in stato comatoso a causa di una emorragia celebrale e dopo circa 30 giorni era deceduto.