Cronaca
A CASCINA

Pisa, bimba aggredita da tre rottweiler alla fermata del bus: salvata da un finanziere libero dal servizio

Il militare ha sottratto la piccola dall'accerchiamento dei cani, riparandola all'interno della sua auto. Denunciati i proprietari

22 Dic 2025 - 12:59
© -afp

© -afp

Un finanziere del comando di Pisa, libero dal servizio, ha salvato una bambina dall'aggressione di tre rottweiler. L'uomo, nei giorni scorsi, viaggiando a bordo della propria auto, a Cascina, aveva notato sulla carreggiata tre cani di grossa taglia, razza rottweiler, che stavano aggredendo una undicenne in prossimità della fermata di uno scuolabus. E' sceso dal proprio veicolo e ha sottratto la bambina dall'accerchiamento dei cani sollevandola in braccio per poi ripararla, in sicurezza, all'interno della sua auto. Il tutto mentre i proprietari tentavano di fermare i tre cani.

La minore, apparsa visibilmente spaventata, aveva il giubbotto completamente lacerato e lamentava dolori su tutto il corpo. Il militare, sinceratosi dell'assenza di immediate conseguenze negative sullo stato di salute, ha accompagnata la bimba dalla madre, nella casa dove vive, a pochi metri dal luogo dell'aggressione. Portata subito dopo al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa, l'undicenne è stata sottoposta a visita ed esami da parte dei sanitari: per lei una prognosi di ventuno giorni per multipli morsi di cane alle gambe

I genitori della ragazzina hanno sporto denuncia nei confronti dei proprietari degli animali, per lesioni personali colpose. Sono in corso, conclude una nota della guardia di finanza, accertamenti finalizzati alla destinazione degli animali al fine di valutare il rischio e garantire la sicurezza pubblica. 

