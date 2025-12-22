Un finanziere del comando di Pisa, libero dal servizio, ha salvato una bambina dall'aggressione di tre rottweiler. L'uomo, nei giorni scorsi, viaggiando a bordo della propria auto, a Cascina, aveva notato sulla carreggiata tre cani di grossa taglia, razza rottweiler, che stavano aggredendo una undicenne in prossimità della fermata di uno scuolabus. E' sceso dal proprio veicolo e ha sottratto la bambina dall'accerchiamento dei cani sollevandola in braccio per poi ripararla, in sicurezza, all'interno della sua auto. Il tutto mentre i proprietari tentavano di fermare i tre cani.