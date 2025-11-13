Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A Orciano Pisano

Pisa, 68enne aggredita da tre cani: è grave

Gli animali, usciti da un cancello, l'hanno azzannata più volte, procurandole ferite gravi alla testa e agli arti. Morso anche il proprietario

13 Nov 2025 - 12:08
© Istockphoto

© Istockphoto

A Orciano Pisano, paese in provincia di Pisa, una 68enne è stata aggredita da tre cani di razza boxer. Gli animali l'hanno azzannata più volte, procurandole ferite gravi alla testa e agli arti. La donna sarebbe stata avvicinata e assalita dai cani, usciti da un cancello, nei pressi della sua abitazione. La 68enne è stata trasportata al pronto soccorso a Pisa, in codice rosso, in gravi condizioni. In ospedale anche il padrone dei boxer, sia per le ferite - è stato morso anche lui - che per lo stato di shock.

Il proprietario degli animali è rimasto ferito perché, quando si è accorto di quello che stava succedendo, è intervenuto a difesa della donna, ormai sanguinante in diversi punti del corpo, ed è stato morso anche lui. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze, della Pubblica Assistenza di Collesalvetti e della Misericordia di Vicarello.

Ti potrebbe interessare

pisa

Sullo stesso tema