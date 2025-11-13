Pisa, 68enne aggredita da tre cani: è grave

Il proprietario degli animali è rimasto ferito perché, quando si è accorto di quello che stava succedendo, è intervenuto a difesa della donna, ormai sanguinante in diversi punti del corpo, ed è stato morso anche lui. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze, della Pubblica Assistenza di Collesalvetti e della Misericordia di Vicarello.