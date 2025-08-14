Pinocchio non paga la Tari, il Comune pignora i conti e la Fondazione Collodi rischia la chiusura

Da qui l'appello pubblico a salvare Pinocchio e il suo Parco. "Il pignoramento dei conti impedisce alla Fondazione il pagamento dei fornitori e degli stipendi e quindi mette a rischio la continuazione dell'apertura del parco di Pinocchio in uno dei periodi di maggior presenza dei visitatori, un potenziale danno di immagine pesantissimo. Per questo siamo costretti a rendere pubblica la situazione e soprattutto la richiesta di una immediata soluzione, visto che Pescia e Collodi non possono permettersi di perdere anche la Fondazione Collodi e la chiusura del Parco di Pinocchio e del Giardino Garzoni", è la conclusione.