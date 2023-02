Lies of P, il videogame che rielabora l'universo di Pinocchio in chiave oscura

Arriverà in estate il nuovo gioco di ruolo sulla falsariga di Dark Souls, che trasforma il romanzo di Carlo Collodi in un universo spaventoso e letale

Il nuovo filmato, presentato in occasione dell'evento IGN Fan Fest 2023, ha mostrato alcuni dei mostri che il protagonista Pinocchio, non più un burattino di legno ma una persona in grado di lottare contro le mostruosità del suo mondo, dovrà affrontare lungo il cammino.

Lies of P includerà infatti delle strane creature a metà tra robot meccanici e marionette che sembrano uscite dai romanzi di H.P. Lovecraft, che si aggiungeranno a reinterpretazioni particolarissime di personaggi celebri dell'immaginario creato da Collodi, tra cui la Fata Turchina, Geppetto e il Grillo Parlante.

Tra le caratteristiche più interessanti del gioco di ruolo, che rielabora in modo originale le meccaniche già viste nei giochi di ruolo creati da From Software, ci sarà anche un sistema che sfrutterà le immancabili bugie che hanno reso celebre il protagonista, una meccanica che avrà un impatto sulla storia cambiando l'evoluzione del racconto in base ai momenti in cui sceglierete di mentire anziché dire la verità.

Si tratta di un modo certamente originale di raccontare nuovamente la storia di un personaggio così famoso (e particolarmente in voga nell'ultimo periodo, basti pensare ai tanti film basati sulle avventure del giovane ragazzo di legno lanciati negli ultimi anni), che si allontana sia dal materiale d'origine che dal film d'animazione lanciato da Disney nel 1940.