Nacon annuncia il nuovo evento Connect, ci saranno i videogiochi di RoboCop e Gollum

L'azienda francese presenterà alcuni dei suoi videogame previsti per i prossimi mesi, incluso il nuovo capitolo della serie simulativa TT: Isle of Man

Nacon scalda i motori in vista del suo primo, grande evento dell'anno: il publisher francese ha annunciato infatti che il prossimo mese riproporrà il format Nacon Connect dedicato alla presentazione dei videogiochi in uscita entro la fine del 2023, confermando che tra i titoli presenti ci sarà spazio anche per due produzioni su licenza come RoboCop: Rogue City e Il Signore degli Anelli: Gollum .

Previsto per il prossimo 9 marzo, il prossimo evento dell'azienda transalpina si concentrerà sui videogame sviluppati dai propri studi interni e previsti nel corso dell'anno su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

L'appuntamento digitale permetterà ai fan di Nacon di scoprire maggiori informazioni e nuove sequenze di gameplay su alcuni dei giochi attualmente in lavorazione: tra i videogame confermati ci saranno Gangs of Sherwood (gioco d'azione cooperativo ambientato nell'universo di Robin Hood), Ravenswatch (il nuovo progetto dagli autori di Curse of the Dead Gods) e TT3: Isle of Man (il ritorno della serie di giochi di guida basati sull'omonima competizione tenuta sull'Isola di Man), con ulteriori sorprese legate ai maggiori franchise sportivi dell'azienda.

I riflettori saranno tuttavia puntati con decisione sui due pezzi da novanta di Nacon. Rogue City è il nuovo sparatutto di RoboCop realizzato dagli stessi creatori di Terminator: Resistance, che vedrà l'attore Peter Weller tornare a vestire i panni robotici del poliziotto cibernetico: stando alle indicazioni del publisher, il titolo debutterà sul mercato nel semestre che va da marzo alla fine di settembre.

Stessa finestra di lancio toccherà a Il Signore degli Anelli: Gollum, il nuovo gioco di ruolo di Daedalic Entertainment che vedrà il piccolo hobbit partire per un viaggio alla ricerca del leggendario anello alla base dell'universo creato da Tolkien. Atteso originariamente nel 2019, il progetto è stato caratterizzato da numerosi rinvii voluto dagli sviluppatori al fine di creare un'esperienza di gioco in linea con le aspettative dei fan della saga de Il Signore degli Anelli.