RoboCop torna nel mondo dei videogiochi: ecco il nuovo sparatutto Rogue City

È arrivato a sorpresa sul finire dell'evento Nacon Connect l'annuncio di RoboCop: Rogue City , il nuovo videogioco basato sulla serie cinematografica diretta da Paul Verhoeven e arrivata al cinema nel 1987. Sviluppato da Teyon , già autori di Terminator: Resistance , il gioco arriverà entro la fine del 2023 su PC e console. Per i fan di RoboCop si tratta del nono videogioco dedicato al poliziotto robotico.

Poche, al momento, le informazioni ufficiali note sul progetto: sappiamo che si tratterà di uno sparatutto in prima persona in cui si prenderà il controllo di Alex Murphy, il poliziotto che, a seguito di un incidente, è stato trasformato in RoboCop, un prototipo di tutore della legge mezzo uomo e mezza macchina.

I giocatori dovranno dunque proteggere la città di Detroit in quella che sarà una nuova storia completamente originale ambientata nell'universo del franchise, realizzata da un team che non è certamente estraneo ad adattamenti di altri franchise cinematografici: oltre al videogame di Terminator lanciato nel 2019, la casa polacca aveva infatti realizzato Rambo: The Video Game cinque anni prima.

Per quanto riguarda RoboCop, l'ultima apparizione nel mondo dei videogiochi risale al 2014: dopo la trilogia pubblicata a cavallo tra il 1988 e il 1991 nelle sala giochi e per le principali piattaforme dell'epoca, nel 1994 è arrivato un crossover tra RoboCop e Terminator. Entrati nel nuovo millennio, la saga è passata inizialmente nelle mani di Titus, che ha realizzato due giochi nel 2001 e 2003 prima di cedere la palla a Digital Bridges, che si è occupata l'anno seguente di un platform per dispositivi mobile.

Sono serviti dieci anni per rivedere Robocop sui nostri schermi: nel 2014, Glu Mobile ha realizzato un trascurabile sparatutto free-to-play per Android e iOS. Non resta che sperare che il nuovo progetto di Teyon possa rendere giustizia a uno dei personaggi più amati del cinema d'azione degli anni '80.

