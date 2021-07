State of Play, un nuovo appuntamento per i fan PlayStation: occhi puntati su Deathloop

Dopo innumerevoli indiscrezioni sul potenziale evento estivo organizzato da Sony per sopperire alla mancata presenza del colosso giapponese all'E3 2021, è arrivata la conferma ufficiale da parte dell'azienda: la presentazione ci sarà, ma in versione ridotta rispetto alle voci di corridoio. Niente da fare per PlayStation Experience , dunque, ma ci sarà spazio per uno State of Play dedicato a Deathloop e ad alcune produzioni indipendenti: appuntamento fissato all' 8 luglio .

Si parlava da tempo di un possibile showcase estivo tenuto da Sony per svelare le novità in arrivo su PS4 e, soprattutto, PlayStation 5 entro fine anno (e oltre), un po' come successo lo scorso anno in occasione dell'evento dedicato alla presentazione della nuova console ammiraglia giapponese. Sony preferisce però attendere, e nelle scorse ore ha annunciato un nuovo appuntamento della serie State of Play che si focalizzerà sul futuro a breve termine.

Il nuovo video sarà presentato alle ore 23:00 di domani sul canale YouTube di PlayStation e offrirà uno sguardo ad alcuni dei giochi in arrivo nelle prossime settimane: il grande protagonista sarà Deathloop di Arkane Studios, che sarà mostrato con un approfondimento da poco meno di dieci minuti che ci racconterà la vita sull'isola di Blackreef e il loop temporale infinito in cui è intrappolato il protagonista Colt.

Ci sarà spazio anche per alcune produzioni indie, tra le quali non dovrebbe mancare l'ormai imminente Kena: Bridge of Spirits. I fan PlayStation sperano anche in Stray, il gioco di Annapurna Interactive in cui controllerete un.... gatto, e Solar Ash, il cui debutto è fissato alla fine dell'anno.

Quel che è certo è che questo evento non si focalizzerà sulle produzioni first-party o a nuovi progetti hardware a cui Sony sta lavorando: Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e l'erede di PSVR per PS5 saranno presentati in un secondo momento, con i due giochi di Guerrilla Games e Santa Monica Studios che potrebbero essere protagonisti di un secondo appuntamento che si terrà, a detta dell'azienda, entro la fine dell'estate.

