Pino, rimasto in manicomio per 32 anni senza motivo, va a scuola con i soldi raccolti da "Le Iene": "Grazie a tutti”

Una vita negata. Una storia terribile di abusi quella di Giuseppe Astuto, 61enne nato in una famiglia povera in piccolo comune della Calabria. Pino è un bambino quando resta chiuso nel negozio di alimentari del suo paese, dove la mamma lo manda a prendere il pane.

Senza possibilità di uscire, mangia tutto quello che trova. Quando arrivano i carabinieri, viene portato in manicomio, dove resta rinchiuso per 32 anni e senza avere disturbi psichici. Esce nel 1999, senza avere studiato, e la sua storia arriva ai giorni nostri quando viene scoperta da "Le Iene" che raccolgono fondi per garantirgli un'istruzione.

In poche ore arrivano più di 10mila euro. Pino è felicissimo e manda un videomessaggio per ringraziare la redazione. Con un pensiero alle famiglie: “Se avete un figlio con problemi, tenetelo a casa, non mandatelo in manicomio".