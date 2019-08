Pinerolo, anziana lascia 200mila euro in eredità a 69 famiglie con figli disabili

Il Comune ha così deciso di pubblicare un bando per selezionare le famiglie a cui assegnare l'eredità di Olga. Sono arrivate 75 domande, ma tra queste solo 69 sono state accolte.



"Quando abbiamo appreso la notizia siamo stati abbastanza sbalorditi e ci siamo attivati per comprendere come fare a individuare la platea degli aventi diritto - dichiara Lara Pezzano, assessora alle politiche sociali di Pinerolo - In questo momento noi ci comportiamo come intermediari che portano un dono".