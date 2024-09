Caso Pierina Paganelli, Valeria e Manuela a confronto: "Non hai letto l'ordinanza che ha mandato in carcere Louis"

Immediata la risposta di Manuela, a cui fa eco anche il suo legale: "Il mio avvocato mi ha detto che non mi permetteva di leggerla per non alterare i ricordi". Quindi, in merito alle intercettazioni citate dalla Bartolucci, Manuela spiega: "Fra di noi ci sono state parecchie cose che ci siamo dette e che non ho mai tirato fuori, ma non sono cose dirimenti per risolvere il caso di mia suocera".