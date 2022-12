Verbania, partorisce in una baita isolata: a far da ostetrica arriva... il Soccorso Alpino

Dalla baita isolata di Verbania, la corsa in ospedale per mamma e neonato - Sul posto della baita isolata di Cheggio, dove era avvenuto il parto, sono intervenute le squadre a terra del Cnsas Piemonte con anche due sanitari, che, insieme al medico di turno sull'ambulanza (anch'egli volontario del Soccorso Alpino), hanno valutato le generali buone condizioni della donna e del bambino.

La neomamma è stata quindi caricata sulla barella e trasferita a piedi fino all'ambulanza con il figlio per essere condotta in ospedale.

La vicenda - La donna aveva chiamato l'ambulanza poche ore dopo il parto, sentendo l'esigenza di recarsi in ospedale per effettuare dei controlli. Ma il mezzo, non potendosi avvicinare all'abitazione, si è però dovuto fermare nel parcheggio per le autovetture, distante dall'abitazione. A occuparsi del trasporto in barella lungo il sentiero, come riferito, sono stati gli uomini del soccorso alpino e il medico dell'ambulanza.