Val di Susa, espone immagine di Mussolini in caserma: carabiniere punito | Il Tar: "Giusto sanzionarlo"

Aveva affisso un quadretto con l'immagine di Benito Mussolini e altre immaginette di epoca fascista vicino alla sua scrivania, in caserma. Per questa ragione un appuntato dei carabinieri della Val di Susa (Torino) è stato punito dai suoi superiori con un giorno di consegna e la sanzione è stata ora confermata dal Tar del Piemonte. A sollevare il caso, nel marzo 2016, era stato un manifestante No Tav sottoposto a indagini.