Travolge il figlio della rivale e scappa, il legale della donna: "Urto non intenzionale"

Il momento decisivo, nella versione difensiva, sarebbe frutto di una reazione a catena. "Il gruppo si è spaventato quando ha visto sopraggiungere la vettura della ragazza e ha cambiato repentinamente direzione di marcia", prosegue Scaramozzino. "Lei, a quel punto inchioda la vettura, sbanda e va a collidere con un altro veicolo e in quel momento colpisce il bambino". Nessuna manovra deliberata, dunque, ma una frenata finita fuori controllo.